Parete, Maria Ss. della Rotonda: diretta su TeleclubItalia dalle 18,30

Parete. Grande partecipazione ieri a Parete per la Santa Messa in campagna e la processione che ha accompagnato la Sacra Effigie di Maria Santissima della Rotonda presso la chiesa parrocchiale.

Oggi, domenica 4 maggio, avranno luogo le celebrazioni della domenica in ottava.

Alle 18,30 in diretta televisiva la Messa Solenne. A seguire l’immagine della Vergine Maria sarà posta sul sagrato della Parrocchia San Pietro Apostolo per il volo degli angeli, a lanciarsi in diurna le piccole Aurora ed Alessia.

Avrà luogo poi una processione breve nelle strade principali di Parete. Al rientro ci sarà il volo degli angeli in notturna, dal castelletto di lanceranno le piccole Rossella e Michela.

