Ha appena 16 anni il giovane arrestato dai Carabinieri a Pozzuoli con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’abitazione del minorenne i militari hanno rinvenuto complessivamente 140 grammi di hashish, parte dei quali il ragazzo avrebbe tentato di nascondere alla vista dei Carabinieri.

Pozzuoli, 16enne arrestato per droga: lancia hashish in giardino all’arrivo dei Carabinieri

Durante il controllo, infatti, il 16enne, accortosi della presenza dei militari, ha lanciato verso il giardino un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, nel tentativo di disfarsene. Un gesto che non è sfuggito agli uomini dell’Arma, che hanno recuperato la sostanza.

Le verifiche sono poi proseguite all’interno dell’abitazione, concentrandosi anche sulla camera del ragazzo. Qui, grazie al supporto di un cane antidroga dell’unità cinofila di Sarno, sono stati individuati altri 40 grammi di hashish, nascosti nella stanza. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

“Non sapevamo che spacciasse”

A rendere ancora più delicata la vicenda è stata la reazione dei genitori, rimasti sconvolti di fronte a quanto emerso durante l’operazione. Padre e madre avevano già il sospetto che il figlio potesse fare uso di droga, ma non immaginavano che potesse essere coinvolto in un’attività di spaccio.

Per il 16enne sono così scattate le manette. Il minorenne è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile in attesa delle successive determinazioni. Il ragazzo dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.