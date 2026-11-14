Napoli, 16enne ai Carabinieri: «Vado a comprare due stecche di fumo». Arrestato spacciatore ai Gradoni di Chiaia

«Sto andando a comprare due stecche di fumo». Una frase pronunciata con sorprendente disinvoltura da un ragazzo di appena 16 anni davanti ai Carabinieri. È proprio da questa dichiarazione che prende il via un intervento antidroga nel cuore di Napoli, conclusosi con l’arresto di uno spacciatore ai Gradoni di Chiaia.

A finire in manette è Francesco Terracciano, 45enne napoletano, arrestato dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli, 16enne racconta ai Carabinieri di voler comprare hashish

L’episodio si verifica intorno alle 23, durante un servizio di controllo del territorio. I militari stanno percorrendo via Monte di Dio quando notano un gruppo di giovani e decidono di procedere a un controllo.

Tra loro c’è un ragazzo di 16 anni che, senza apparente preoccupazione, riferisce di avere un appuntamento ai Gradoni di Chiaia per acquistare della droga.

Una dichiarazione che sorprende gli stessi Carabinieri, colpiti soprattutto dalla naturalezza con cui il minorenne racconta le proprie intenzioni. Il ragazzo viene rimproverato, ma il suo atteggiamento insospettisce i militari, che decidono di seguirlo discretamente per verificare quanto dichiarato.

I Carabinieri seguono il minorenne fino ai Gradoni di Chiaia

Dopo il controllo, il 16enne si allontana percorrendo via Giovanni Nicotera, per poi imboccare vico Monteroduni e raggiungere i Gradoni di Chiaia, una delle zone più caratteristiche e frequentate del centro di Napoli.

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che nel frattempo ne hanno seguito gli spostamenti senza farsi notare, assistono a una scena che conferma i sospetti.

Il minorenne si avvicina a un uomo adulto e gli consegna una banconota da 20 euro. In cambio riceve una bustina contenente sostanza stupefacente e 10 euro di resto. Una compravendita che avviene sotto gli occhi dei militari, pronti a intervenire.

Arrestato Francesco Terracciano: sequestrati hashish e 230 euro

Subito dopo lo scambio, i due si allontanano in direzioni opposte. I Carabinieri entrano in azione e fermano il presunto spacciatore. «Mi avete beccato», avrebbe detto il 45enne agli investigatori, mostrando un atteggiamento collaborativo.

Durante la perquisizione, i militari trovano in suo possesso due stecchette di hashish e 230 euro in contanti. Viene sequestrato anche un telefono cellulare.

I Carabinieri raggiungono successivamente il 16enne, che consegna spontaneamente la dose di hashish appena acquistata. Al termine degli accertamenti, Francesco Terracciano viene arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 16enne affidato al genitore: preoccupa la disinvoltura nell’acquisto di droga

Il minorenne viene affidato al genitore, apparso mortificato per quanto accaduto. A colpire, oltre all’episodio di spaccio, è soprattutto l’atteggiamento del ragazzo, che aveva dichiarato apertamente ai Carabinieri di voler acquistare hashish, quasi si trattasse di un’attività ordinaria.