Il Napoli di Conte lavora anche alle uscite: il Rennes è su Ostigard, ma c’è da convincere il giocatore, mentre l’intesa sul prezzo tra club c’è. In tanti su Lindstrom, contatti soprattutto con l’Everton che lo cerca in prestito con diritto di riscatto.

Ostigard ai saluti, c’è il Rennes su di lui

Acquisti ma anche cessioni, il nuovo Napoli di Conte prende forma. Tra i possibili partenti c’è Leo Ostigard, preso nell’estate del 2022, in campo raramente nell’anno dello scudetto e autore di trentadue presenze stagionali nell’ultima annata: su di lui ci sono i francesi del Rennes. C’è già un’intesa con il Napoli sui 5-6 milioni, resta da convincere il calciatore.

Lindstrom piace all’Everton

Non solo Ostigard, tra chi potrebbe salutare (lui dopo una sola stagione) c’è il danese Lindstrom, acquistato per 30 milioni la scorsa estate dall’Eintracht ma rivelatosi deludente al primo impatto con il calcio italiano dopo zero gol e un solo assist in oltre trenta presenze. Nella giornata di ieri ci sono stati contatti con l’Everton per accelerare la cessione, ma ci sono anche altre squadre sul calciatore.