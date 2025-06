Un amaro risveglio per i residenti di via Ripuaria a Varcaturo: niente acqua. Il problema coinvolge da sempre tutta la fascia costiera. Licola, Varcaturo, Lago Patria. Alcune zono sono da settimane senza acqua e neppure riempire le cisterne basta. La vita diventa difficile e non si sa quando e se la fornitura idrica tornerà. I residenti dell zona chiedono, ancora, un intervento quanto prima.