Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia?

L’estate del calcio italiano si infiamma attorno al nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, secondo indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un’intesa con la Juventus, mentre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spinge per una cessione in Arabia Saudita, dove un fondo sovrano di Riad sarebbe pronto a pagare la clausola da 75 milioni di euro.

La Juventus, forte della volontà del giocatore, cercherebbe uno sconto, contando sulla scadenza del contratto nel 2026 e sul desiderio di Osimhen di trasferirsi a Torino. Tuttavia, De Laurentiis non è disposto a cedere al ribasso, anche se lo scenario rischia di portare a un braccio di ferro che potrebbe risolversi solo con una cessione a parametro zero tra qualche anno. Nel frattempo, anche il Manchester United e il Galatasaray hanno mostrato interesse, ma nessuna delle due squadre sembra intenzionata a spingersi oltre i 30 milioni di euro, troppo pochi per le richieste partenopee.

Il direttore sportivo Manna lavora anche su altri fronti: il sogno proibito si chiama Kevin De Bruyne. Un’operazione complessa e costosa, con il Napoli pronto a offrire 8 milioni l’anno al fuoriclasse belga. Più concreta, invece, la pista Jonathan David, giovane attaccante del Lille, seguito con attenzione come possibile erede di Osimhen.

Sul fronte centrocampo, prosegue la trattativa per Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Gli ucraini chiedono 40 milioni, ma il Napoli non va oltre i 28. Tuttavia, i rapporti con il club ucraino sono buoni e una chiusura non è da escludere. Infine, in difesa, si lavora per l’arrivo di Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 del Girona, per il quale esiste una clausola che permette al Real Madrid di riacquistarlo. Juventus vigile, ma il Napoli vuole fare sul serio.