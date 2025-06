Nella mattinata di oggi, i militari della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone gravemente indiziate dei reati di usura ed estorsione. La vittima è un imprenditore della zona, costretto per anni a pagare tassi di interesse usurari sotto la minaccia di gravi ritorsioni.

Aversa, imprenditore vessato da due usurai dopo prestito da un milione e mezzo: scattano gli arresti

L’operazione rappresenta l’atto conclusivo di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – sede di Aversa – e scaturita da una denuncia sporta dalla stessa vittima presso il reparto locale delle Fiamme Gialle. Le indagini, durate oltre sei mesi, hanno fatto emergere un quadro allarmante: secondo quanto accertato dagli inquirenti attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, appostamenti, pedinamenti e accertamenti bancari, i due arrestati – uno residente nel napoletano e l’altro in provincia di Caserta – avrebbero prestato denaro all’imprenditore in gravi difficoltà economiche applicando tassi di interesse ben al di sopra della soglia legale fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo l’ipotesi accusatoria, nell’arco di tre anni i due soggetti avrebbero erogato complessivamente circa un milione e mezzo di euro, pretendendo in cambio pagamenti mensili compresi tra i 5 e i 20 mila euro. Nei momenti in cui l’imprenditore non riusciva a rispettare le scadenze, sarebbero scattate pressioni e minacce, anche con il coinvolgimento, più o meno esplicito, di terze persone descritte come particolarmente pericolose.

Nel corso dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno eseguito anche diverse perquisizioni, che hanno portato al rinvenimento e sequestro di beni di valore tra cui gioielli, orologi di lusso e denaro contante. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro, ritenuti collegati all’attività criminale, supera i 165mila euro.