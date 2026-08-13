Villaricca, violento incidente sul “doppio senso”: scooter contro auto, due giovani in codice rosso

Grave incidente stradale a Villaricca, dove nella serata di ieri, mercoledì 12 agosto, uno scooter e un’auto si sono scontrati sul “doppio senso”, nei pressi della paninoteca Bookies. Il bilancio è di almeno tre persone ferite, tra cui due giovani trasportati in ospedale in codice rosso.

Incidente a Villaricca, giovane ricoverato al Cardarelli

Ad avere la peggio sarebbero stati i ragazzi che viaggiavano a bordo dello scooter. Uno dei due giovani, le cui condizioni sono apparse particolarmente serie, è stato trasportato e ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e un’automedica per prestare i primi soccorsi ai feriti. Presenti anche i carabinieri della stazione di Villarrica, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Scooter contro auto in corso Europa: traffico in tilt

L’incidente si è verificato in una delle zone più frequentate di Villaricca. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, l’impatto tra lo scooter e l’auto sarebbe stato violentissimo. Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi hanno provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico in tilt per diversi minuti lungo corso Europa.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.