Momenti drammatici nella tarda serata di ieri a Bagnoli, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato con lo scooter durante una fuga dalla Polizia. Il giovane, classe 2009, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove si trova in pericolo di vita con prognosi riservata.

Napoli, due volte in fuga dalla Polizia: 17enne fa incidente ed è in fin di vita

Secondo quanto ricostruito, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Bagnoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si trovavano in via Scarfoglio, nei pressi di un distributore di carburanti, quando hanno controllato tre persone che viaggiavano a bordo di due scooter. Alla vista dei poliziotti, uno dei conducenti avrebbe improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga. Gli agenti si sono messi sulle sue tracce riuscendo a raggiungerlo in via Antignana, nei pressi di un ristorante.

La seconda fuga e lo schianto

Quando i poliziotti sono scesi dall’auto di servizio per procedere al controllo, il giovane è però riuscito nuovamente ad allontanarsi in scooter, facendo perdere le proprie tracce. Sono quindi scattate le ricerche nella zona. Poco dopo gli agenti hanno trovato il ragazzo riverso a terra e ferito, accanto al mezzo.

Dagli accertamenti effettuati successivamente sarebbe emerso che, durante la fuga, il giovane aveva perso il controllo dello scooter, andando prima a impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica e terminando poi la corsa contro il muro di cinta di una concessionaria.

Secondo quanto riferito, il 16enne non indossava il casco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, viste le gravi condizioni del ragazzo, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso: è in pericolo di vita e la prognosi resta riservata. Sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.