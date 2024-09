Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray, l’attaccante nigeriano lascia Napoli dopo 4 stagioni. Il presidente del Napoli, Aurelio del Laurentiis, infatti, ha accettato le condizioni per il trasferimento dell’attaccante nigeriano: prestito secco e stipendio pagato interamente dal club turco. Niente Arabia Saudita, dunque, anche in considerazione del fatto che a mezzanotte è fissata la chiusura del mercato della Saudi Pro League. Giocatore già in volo verso Istanbul atteso da 50.000 tifosi.

Osimhen vola in turchia

Risolte le ultime clausole del contratto, Victor Osimhen si tarsferisce al Galatasaray, operazione in prestito secco per garantire al calciatore l’attività e clausola rescissoria da 75 milioni. l’operazione sulla base di un prestito secco non oneroso. Occhio, però, all’altissimo ingaggio di Osimhen: gli 11 milioni di euro annuali saranno pagati completamente dal club turco.

Rinnovo Osimhen-Napoli: firma e poi va in Turchia

Prima di trasferirsi in Super Lig, l’attaccante nigeriano prolungherà il contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027: mancano solo le visite mediche e la firma prima di considerare Osimhen un nuovo giocatore del Galatasaray. Osimhen potrà anche lasciare i turchi già a gennaio nel caso qualche top club bussi alla porta.