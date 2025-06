Fortuna protagonista in Campania nell’ultima estrazione del Lotto di sabato 14 giugno, con vincite complessive che superano i 60mila euro, distribuite tra Napoli, Giugliano in Campania e Maddaloni. A riportarlo è Agipronews.

Lotto. Terno secco a Giugliano, vinti oltre 20mila euro

Il colpo più consistente è stato messo a segno a Napoli, in Strada Vicinale Cannolla, dove un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e una quaterna, portando a casa 23.750 euro.

Poco distante, a Giugliano in Campania, in via Colonne, un altro giocatore ha festeggiato grazie a un terno secco, che gli ha fruttato 22.500 euro.

Vincita significativa anche a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove con tre ambi e un terno giocati in via Cucciarella, sono stati vinti 13.750 euro. Una serata fortunata, dunque, per diversi giocatori campani, confermando la regione tra le più premiate del concorso.