Finito il mercato, ma non il tormentone Victor Osimhen. Dopo che i trasferimenti verso PSG, Chelsea ed Al-Ahli sono sfumati nell’ultima finestra di mercato, il nigeriano è stato messo fuori dalla lista Serie A del Napoli. La saga Osimhen è vicina al suo finale: l’attaccante nigeriano è vicinissimo al trasferimento ai turchi del Galatasaray, che, con il mercato ancora aperto, ha deciso di voler trovare un sostituto di lusso all’infortunato Mauro Icardi. Operazione in prestito secco e stipendio pagato dai turchi. L’ok definitivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ricordando che il mercato in Turchia scade il 13 settembre.

Prima il rinnovo

Il Napoli prova a non perdere l’investimento e, stando a quanto riportato da Di Marzio, Osimhen rinnoverà prima di partire. Per il nigeriano, che ha il contratto in scadenza nel 2026, è previsto un prolungamento strategico fino al 2027, per poi provare a monetizzare la prossima estate con una scadenza più lontana rispetto a quella attuale.

ADL dà l’ok

Arriva l’ok del presidente Aurelio alla formula del trasferimento: si tratta di un prestito secco con il club turco dovrebbe pagare interamente il suo stipendio. Anche dal giocatore è arrivato il sì all’operazione. I due club adesso devono definire i dettagli e le condizioni finali.