Mentre i carabinieri lo cercavano a Torre Annunziata nell’ambito di un’operazione antidroga, Antonio Gemignani, noto su TikTok come “Papusciello” e seguito da 150mila persone, si trovava in Spagna. Questa mattina, proprio mentre veniva eseguita l’ordinanza a suo carico, il tiktoker ha condiviso un video sui social in cui si mostra sorridente, immortalando il mare e le piscine di un hotel. Il tutto accompagnato da una canzone neomelodica.

Operazione antidroga a Torre Annunziata: il tiktoker “Papusciello” irreperibile, ma posta video dalla Spagna

Gemignani, 47 anni, è tra i 51 indagati nell’inchiesta coordinata dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, Luisa Crasta, che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per accuse legate allo spaccio di droga. Tuttavia, al momento dell’esecuzione del provvedimento, i carabinieri non lo hanno trovato. Poche ore dopo, però, lui stesso ha svelato la sua posizione, come riporta Repubblica, pubblicando un video dalla Spagna.