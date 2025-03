Anche un noto Tiktoker Papusciello, al secolo Antonio Gemignani, figura tra gli indagati nell’ambito della maxi-inchiesta che questa mattina ha portato all’esecuzione di una misura cautelari nei confronti di 51 persone.

Torre Annunziata, blitz antidroga contro 51 persone: misura cautelare anche per “Papusciello”

A Papusciello contestano due episodi di cessione di sostanze stupefacente, in particolare cocaina che, come spiega Fanpage.it, avrebbe venduto insieme al nipote, Nino Gemignani, oltre ad aver incassato anche il danaro ricavato dalla vendita di droga. Il pm della Procura di Torre Annunziata, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto per lui il carcere ma il gip ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I carabinieri, però, nel corso del blitz di questa mattina, non sarebbero riusciti a notificare il provvedimento al titkoker 47enne perché irreperibile. Antonio Gemignani è piuttosto noto nel panorama social locale: su Tiktok conta quasi 150mila follower e oltre un milione e mezzo di like. La sua popolarità lo aveva portato anche come ospite in diverse trasmissioni televisive, come il “Peppy Night Fest”, condotto da Peppe Iodice.