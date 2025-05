Torre Annunziata è scossa dalla prematura e improvvisa scomparsa di Tobia Fontanella, 61 anni, caposala della sala operatoria dell’ospedale di Boscotrecase. L’uomo è stato stroncato da un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto. Fontanella si stava recando all’ospedale di Nola per una visita di controllo, quando si è sentito male: un evento fulmineo che non gli ha lasciato scampo.

Malore improvviso mentre è in auto: Torre Annunziata piange stimato caposala

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Poco dopo, il cuore del dottor Fontanella ha cessato di battere. La notizia ha gettato nello sconforto non solo la comunità di Torre Annunziata, ma anche i colleghi dell’ospedale dove lavorava, che lo ricordano come un professionista serio, dedito al suo lavoro e sempre disponibile con tutti. I funerali si sono svolti ieri, in un clima di grande commozione.

Tobia Fontanella lascia la moglie Sonia e quattro figli. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano la figura di un uomo tanto apprezzato nella vita privata quanto in ambito professionale.