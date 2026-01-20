Open Day del liceo Cartesio, scuola proiettata al futuro

Sono gli alunni a raccontare il Liceo Cartesio, aperto al pubblico in occasione dell’open day.

Una scuola che permette a ragazzi e ragazze di costruire il proprio futuro non solo attraverso l’offerta formativa, ma anche grazie a numerosi progetti e laboratori che vedono studenti e studentesse impegnati a trecentosessanta gradi, con l’obiettivo di scoprire e coltivare passioni e talenti.

Grande partecipazione per una scuola che rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il territorio. Non solo studio, condivisione e socializzazione, ma anche attenzione al sociale.

Personale scolastico, studenti e studentesse collaborano infatti con la Fondazione AMEI, che si occupa di sostenere bambini e bambine affetti da malattie epatiche.