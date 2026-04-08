“C’era una Volta”, questa sera una nuova sfida alle 21.30

“I tre re bestia” è il titolo della fiaba su ciò le squadre si sfideranno nella nuova puntata di C’era una Volta” l’unico format televisivo dedicato alle fiabe del favolista giuglianese, in cui le scuole medie della regione si sfidano per aggiudicarsi il montepremi in libri per arricchire la biblioteca scolastica messi in palio dalla Libreria Claudio di Giugliano.

Saranno studenti e studentesse della scuola media Polo-Galilei-Don Borco di Cardito e quelli della nuova scuola che entra a far parte del format, Gobetti De Filippo di Quarto, a guadagnarsi un poso alla seconda fase. A narrare la fiaba del giorno tratta dall’opera “Lo Cunto de li Cunti” di Giovan Battista Basile, sarà Teresa Barretta. Il format ideato da Anna Pia Oranges e condotti da Carmen Cadalt e prodotto da Teleclubitalia, arriva alla sua venticinquesima edizione unendo scuola e tradizione. In questa prima fase non è solo importante vincere, ma anche realizzare quanti più punti possibili: previsto infatti un ripescaggio.

Le puntate sono realizzate come ogni anno, in Piazzetta Basile al Parco Commerciale Grande Sud, partner storico del progetto, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania e in collaborazione con la Fondazione Basile. Nel corso della puntata fatta di giochi e domande, una rubrica di lettura in cui si consigliano testi dedicati a ragazzi e ragazze per incentivare i giovani alla lettura e perdersi nella magia di storie e racconti.

Un progetto che da oltre vent’anni dà voce ai giovani, trasformando la tradizione in racconto vivo e contemporaneo. Chi vincerà questa puntata? Non perdete l’appuntamento, quindi, con il nuovo appuntamento di “C’era una Volta” alle 21.30 su Teleclubitalia Canale77 e in live streaming sull’app dell’emittente.