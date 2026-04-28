Un progetto per tenere gli studenti a scuola più a lungo, affiancando alle attività didattiche anche iniziative extrascolastiche fino alle ore serali. È la proposta avanzata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto nella chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, nell’area orientale della città, e condivisa da tutti i partecipanti.

Prefetto di Napoli: “Scuole aperte fino a sera per tenere lontano i ragazzi dalla strada”

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Campania Monica Matano, rappresentanti delle forze dell’ordine, del Terzo settore e delle parrocchie del territorio.

“L’idea di fondo che ho proposto e che è stata condivisa da tutti – ha detto il prefetto di Bari – è che noi dobbiamo avere sempre a cuore la situazione scolastica e dobbiamo fare di tutto perché gli studenti restino a scuola quanto più tempo possibile. Lo si sta già facendo, ma ci siamo presi l’impegno di elaborare e finanziare un progetto strutturale e sperimentale da attivare su questa Municipalità per mettere in campo attività scolastiche ed extra scolastiche così che venga assicurata la partecipazione degli alunni non solo nelle ore previste, ma anche fino a sera”.

Al termine della riunione, il prefetto ha ribadito la necessità di “creare un’osmosi tra famiglie, scuole, Terzo settore e i controlli delle forze dell’ordine perché tutto questo serve ad evitare che molti studenti, andando via da scuola nel pomeriggio, possano circolare liberamente anche in situazioni critiche”. Nel corso del Comitato è stato inoltre fatto il punto sulle misure già adottate per rafforzare la sicurezza nell’area orientale di Napoli che, come evidenziato dallo stesso prefetto di Bari, “sta dando buoni risultati”.