“C’era una Volta”, nuova sfida tra le scuole Marco Polo di Calvizzano e Socrate Mallardo di Marano

Torna un nuovo appuntamento con “C’era una Volta”, l’unico format televisivo dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile.

Saranno studenti e studentesse della scuola media Marco Polo di Calvizzano e quelli della Socrate Mallardo di Marano, a guadagnarsi un posto alla seconda fase. A narrare la fiaba del giorno che è “I Cinque Figli”tratta dall’opera “Lo Cunto de li Cunti” di Giovan Battista Basile, sarà Teresa Barretta. Il format ideato da Anna Pia Oranges e condotti da Carmen Cadalt e prodotto da Teleclubitalia, arriva alla sua venticinquesima edizione unendo scuola e tradizione. In questa prima fase non è solo importante vincere, ma anche realizzare quanti più punti possibili: previsto infatti un ripescaggio e questa si conoscerà la scuola che si salverà tra le eliminate. Le puntate sono realizzate come ogni anno, in Piazzetta Basile al Parco Commerciale Grande Sud, partner storico del progetto, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania e in collaborazione con la Fondazione Basile. Nel corso della puntata fatta di giochi e domande, una rubrica di lettura in cui si consigliano testi dedicati a ragazzi e ragazze per incentivare i giovani alla lettura e perdersi nella magia di storie e racconti. L’appuntamento è quindi per questa sera alle 21.30 su Teleclubitalia Canale77 e in live streaming sull’app dell’emittente.