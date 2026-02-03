Nuovi alberi col Pnrr: presentato a Napoli il progetto “Riforestazione” del ministero dell’Ambiente

Piantumare 4 milioni e mezzo di alberi grazie al Pnrr in 13 città metropolitane. E tra queste c’è anche quella di Napoli. E’ stato presentato al Grand Hotel Vesuvio il progetto denominato “Riforestazione – Tutela e valorizzazione del verde urbano ed etraurbano”, iniziativa del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

In provincia di Napoli sono già coinvolti diversi comuni: Vico Equense, Giugliano in Campania, Casoria, Caivano, Camposano, Pozzuoli, Palma Campania, Forio, Castellammare Di Stabia, Napoli, Bacoli, Procida, Serrara Fontana. Alla conferenza sono intervenuti esponenti della giunta comunale di Napoli, il presidente di Axpo Italia Salvatore Pinto, il capo Dipartimento Unità di Missione Pnrr del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Fabrizio Penna, il generale Raffaele Manicone, comandante del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, Carlo Blasi, professore emerito del Dipartimento di Biologia ambientale della Sapienza Università di Roma, e il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Claudio Barbaro.

