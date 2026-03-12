Il Ministero della Cultura si prepara ad acquistare lo storico Teatro Sannazaro di Napoli, gravemente danneggiato dall’incendio del 17 febbraio. L’annuncio arriva dal ministro Alessandro Giuli al termine di un incontro in Prefettura con istituzioni locali e proprietà della sala teatrale.

Napoli, il Ministero della Cultura pronto ad acquistare il Teatro Sannazzaro dopo l’incendio

L’obiettivo è chiaro: accelerare l’acquisizione e far partire subito i lavori di recupero per restituire alla città uno dei suoi palcoscenici storici e ridare lavoro a tante manovalanze rimaste senza impiego. Il ministro ha spiegato che lo Stato è pronto a muoversi rapidamente per garantire la continuità del progetto culturale del Sannazaro, assicurando che la stagione teatrale non si fermerà. In attesa della ricostruzione, infatti, si sta valutando una sede temporanea per gli spettacoli, con l’ipotesi di utilizzare spazi del Palazzo Reale di Napoli.

L’acquisto sarà effettuato direttamente dal Ministero, ma all’interno di un’azione condivisa con Comune, Regione e Prefettura. Le istituzioni stanno anche valutando la creazione di una struttura commissariale che possa seguire i lavori di rigenerazione e velocizzare le procedure per riportare il teatro alla piena attività.

Dal territorio arriva un sostegno compatto. Il sindaco Gaetano Manfredi parla di un accordo importante che mantiene l’impegno preso con la famiglia proprietaria e con la città: garantire un intervento pubblico rapido per far ripartire prima possibile le attività e ricostruire il teatro. Anche la Regione ha confermato il proprio contributo, stanziando nel bilancio 2026 un primo milione di euro per sostenere la rinascita di uno dei simboli culturali di Napoli.