Nunzio Stancampiano è un ballerino presente nell’ultima edizione di Amici, dove è entrato per sostituire Mattia Zenzola. Ha avuto accesso alla fase del serale, venendo eliminato poco prima della finale. Numerose sono state le polemiche nel corso del talent show con la maestra Celentano, che l’ha accusato di avere talento solo nel latino americano. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Nunzio Stancampiano: chi è, età, altezza, biografia

Nunzio è nato ad Adrano, in provincia di Catania, nel 2003. Ha 18 anni ed è alto 190 cm. Fin da piccolo, ha mostrato passione per il ballo latino americano, partecipando a diverse competizioni a livello internazionale, raggiungendo anche la finale dei Campionati Europei del 2019.

Nunzio Stancampiano: Amici, Celentano

Nunzio inizialmente è stato escluso dal cast di Amici 21, avendo perso una sfida diretta con il ballerino Mattia Zenzola per aggiudicarsi il ballo di latino americano messo a disposizione dal professore Raimondo Todaro.

Successivamente, Mattia subisce un grave infortunio per cui non ha potuto più proseguire il suo percorso all’interno della scuola. A quel punto, Nunzio entra ufficialmente a far parte del talent show, riuscendo a integrarsi e rivelandosi molto bravo.

Quando è stato escluso dal programma, Nunzio ha avuto un duro sfogo su Instagram dove si scagliava contro Raimondo Todaro, suo professore sin dalla tenera età di Latino Americano. Nunzio si è poi scusato per i suoi modi, spiegando le sue motivazioni.

Durante il serale, Nunzio spicca per i suoi modi di fare e per un video, che durante la terza puntata del serale viene mostrato ad Alessandra Celentano, dove il ballerino le insegna i passi della Rumba per farle imparare come si balla davvero il Latino Americano. La maestra infatti non ha mai mostrato particolari apprezzamenti per lui, elogiando invece la ballerina Carola Puddu, talento nella danza classica.

Viene eliminato poco prima della fase finale del programma.

Nunzio Stancampiano: fidanzata

In merito alla sua vita privata, Nunzio Stracampiano risulta attualmente single.

Nunzio Stancampiano: Instagram

Su Instagram, il ballerino è seguito da 304mila followers, con cui condivide momenti di vita personale e professionale.