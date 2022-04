Carola Puddu è una delle concorrenti di Amici 21, originaria della Sardegna. La ballerina ha mostrato grande talento e impressionato la maestra Celentano ma è stata eliminata durante la quarta puntata del serale. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Carola Puddu: chi è, età, biografia

Carola Puddu nasce in Sardegna, precisamente a Selargius, in provincia di Cagliari, nel 2001. Ha 20 anni e inizia a coltivare la sua passione per la danza sin da piccola. A 9 anni, supera il l’esame d’ammissione per entrare a far parte alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi, vincendo una borsa di studio di sei mesi. Unica straniera (e prima sarda) a superare il turno di ammissione, Carola Puddu si trasferisce in Francia per inseguire il suo sogno.

Successivamente, la ragazza si trasferisce in Canada dove studia al Canada’s National Ballet School. Doveva iniziare a lavorare, sempre in Canada, ma il teatro che l’aveva ingaggiata ha chiuso per Covid.

Carola Puddu: infortunio

A metà 2018, Carola scopre di aver un brutto infortunio al ginocchio: la ragazza aveva sempre sottovalutato il dolore ma una volta andato ad indagare ha dovuto smettere di ballare per diversi mesi. E’ andata via dal Canada ed è tornata a Cagliari per recuperare e tornare poi finalmente a ballare.

Carola Puddu: Amici, Luigi

Carola è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi in qualità di ballerina. La ragazza si è fatta subito notare per il suo talento, specie nella danza classica, impressionando anche la severa maestra Alessandra Celentano, che la elogia dicendo: “É la ballerina più versatile che c’è qui dentro”. Successivamente, Carola conferma come dopo una partenza sprint si è un po’ persa d’animo, anche per via di un interesse per Luigi mai ammesso a se stessa, e che in ogni caso non sarebbe stato corrisposto. Luigi e Carola si vogliono un bene sincero ma lei ha provato qualcosa di più per il ragazzo.

Riesce comunque ad accedere alla fase del serale ma viene eliminata nel corso della quarta puntata. Prima di andare via, Carola ha confessato a Luigi i sentimenti che prova per lui. Il cantante, molto imbarazzato, l’ha abbracciata, ma non ha detto di cambiare i suoi sentimenti.

Carola Puddu: Instagram

Su Instagram, Carola è seguita da circa 139mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.