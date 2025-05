Arriva nella sua Trentola Ducenta con la coppa in braccio, Daniele Doria, vincitore di Amici 2025. Il ballerino originario della cittadina Casertana ha riempito di gioia e orgoglio tutta la popolazione che si è riunita per dare il benvenuto al giovane con una grande festa in paese. Grande soddisfazione per tutta la città. Il vincitore della venticinquesima edizione del format di Maria De Filippi, ha espresso la sua gioia e gratitudine nei confronti di tutti e soprattutto rispetto alla sua città.