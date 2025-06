Si terrà oggi un’importanza udienza nel corso del processo con rito abbreviato per l’omicidio di Corrado Finale, il 19enne investito e ucciso lo scorso settembre in via del Mare a Marano. In carcere è finito Aurelio Taglialatela, coetaneo della vittima. Per l’accusa, l’imputato era bordo dell’auto che travolse Corrado e l’amico, che a sua volta rimase ferito.

Marano, processo per l’omicidio di Corrado Finale: oggi la possibile svolta dalla perizia

Tra i tre, da tempo, si erano instaurati forti attriti e litigi nati sulla scorta di una relazione amorosa non gradita da Taglialatela. Un rapporto tra l’amico di Finale e la sorella di Taglialatela. Per il 19enne, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, c’è la pesante ipotesi di reato di omicidio volontario ma il giudice ha disposto la nomina di un consulente tecnico d’ufficio con l’incarico di ricostruire la dinamica dei fatti.

Oggi al tribunale di Napoli Nord è proprio il giorno della perizia che potrebbe anche cambiare la ricostruzione del tragico episodio che ha portato alla porte del giovane di Marano. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Cafiero, chiede una pena esemplare.