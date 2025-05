Dopo il forte terremoto di magnitudo 4.4 registrato nella giornata di ieri, martedì 13 maggio, la notte nell’area dei Campi Flegrei è trascorsa con relativa calma. Solo un paio di scosse di magnitudo intorno a 1.0 sono state avvertite, senza causare danni.

Notte tranquilla nei Campi Flegrei, “Sciame sismico chiuso, contati 49 terremoti”

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha confermato che non si segnalano problemi a persone o cose, nonostante la persistente paura tra la popolazione. Lo sciame sismico, che ha contato in totale 49 terremoti, si è ufficialmente chiuso intorno all’una di notte, come comunicato attraverso i canali social del Comune di Pozzuoli.

Nel frattempo, prosegue il lavoro delle autorità per gestire l’assistenza ai cittadini. Sono 26 le persone accolte nell’hub di via Terracina a Fuorigrotta, 21 quelle ospitate al Palatrincone di Pozzuoli, mentre 4 hanno trovato riparo nella scuola Gramsci di Bacoli. Nessuna richiesta di assistenza invece da Monte di Procida.

La Prefettura di Napoli, dopo una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), ha comunicato che i Vigili del Fuoco hanno effettuato 19 interventi di verifica su edifici, operando con 28 squadre attive durante tutta la notte. Intanto, la Città Metropolitana di Napoli ha avviato controlli sulla Galleria Corbara, tra Bacoli e Pozzuoli, che sarà chiusa nella prossima notte per accertamenti più approfonditi. Sul fronte scientifico, Francesca Bianco dell’INGV ha rassicurato: “Non ci sono segnali di risalita magmatica, ma è prevedibile che le scosse continuino nei prossimi giorni”.