Tragedia nella mattinata di oggi a Trentola Ducenta, dove un uomo di 48 anni ha perso improvvisamente la vita in un’abitazione situata in via Dumas. La vittima era Raffaele Tomeo.

Lutto a Trentola Ducenta, Raffaele si sente male in casa e muore a 48 anni

Secondo le prime informazioni raccolte e riportate da Edizione Caserta, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. Immediata la richiesta di soccorso al 118, con un’ambulanza giunta rapidamente sul posto per tentare di salvargli la vita.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari e i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori, purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. Da quanto trapela, a provocare la morte sarebbe stato un infarto fulminante.

I funerali domani

La notizia ha gettato nello sconforto familiari, amici e conoscenti, profondamente colpiti dalla drammatica scomparsa. L’ultimo saluto a Raffaele Tomeo sarà celebrato domani alle ore 11 nella Chiesa di San Giorgio, a Ducenta.