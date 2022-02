Mariagrazia continua a stare male e tutto il web attende con ansia una sua apparizione sui social. La star dei social napoletana è ancora ricoverata a Londra nel reparto di cardiologia. È ancora in pericolo di vita, così come scrivono sulla pagina Facebook “Nonna Margherita”.

Nonna Margherita: “Mariagrazia è ancora in pericolo di vita”

“Un ultimo aggiornamento sulle condizioni della giovane è arrivato proprio qualche ora fa: “Ho appena saputo che la terapia di Mariagrazia non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo”. A rendere più triste tutta questa storia ci sarebbe anche l’allontanamento del papà di Mariagrazia che avrebbe riferito di non voler avere nulla a che fare con la figlia nonostante le attuali condizioni di salute.

Al momento Mariagrazia Imperatrice è tutt’ora ricoverata nel reparto di cardiologia al St Thomas’ Hospital di Londra, a causa di un problema cardiaco. La giovane, giorni fa, ha trascorso anche alcuni giorni in terapia intensiva per un aggravamento, tanto da far temere per la sua vita. Domani è il giorno dell’onomastico della ragazza e Nonna Margherita spera di poterlo festeggiare con un buona notizia e ascoltando la voce della nipote.