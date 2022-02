Si tinge di giallo il caso di Mariagrazia Imperatrice, la nipote di Nonna Margherita, popolare star del web con migliaia di follower su Facebook e Instagram. Il padre di Mariagrazia – così come riporta la pagina di Nonna Margherita – avrebbe risposto alle preoccupazioni relative alle condizioni di salute della donna con un’affermazione raggelante: “Per me può anche morire”.

Nonna Margherita, Mariagrazia sta male: “Per me può anche morire”

Sta circolando in queste ore la notizia di un improvviso aggravamento delle condizioni di salute di Mariagrazia, la nipote di Nonna Margherita. La giovane, che vive e lavora a Londra, era già ricoverata da alcuni giorni per un problema cardiaco. A comunicarlo lei stessa sui social. Il suo quadro clinico però in queste ore sarebbe drasticamente peggiorato. La donna ha smesso di condividere post su Facebook e la nonna ha invitato tutti i follower e i fan a sostener la nipote con una preghiera.

E’ di pochi minuti fa però un triste risvolto nella vicenda. “Non c’è cosa più triste di stare male – si legge nell’ultimo post di Nonna Margherita – e desiderare un padre e nonostante lui sappia ha detto per me può anche morire”. Non si conoscono le ragioni di una simile affermazione né i rapporti pregressi tra Mariagrazia e il padre, che si sarebbe allontanato quando lei era piccola per sposarsi con un’altra donna. Sta di fatto che il commento dell’uomo ha sollevato un coro di reazioni indignate da parte dei social. Centinaia in queste ore i messaggi rivolti contro l’uomo: “Ma che razza di padre è un uomo che non cresce la propria figlia?”, scrive Alessandra. “Mariagrazia, pensa a nonna Margherita e a alla tua mamma. Lui non merita neanche un semplice pensiero da parte tua”, aggiunge Anna Lina.

La verità sul padre

A spiegare i rapporti con il papà è la stessa Mariagrazia in un video apparso a fine gennaio. “Lui, mio padre, va ancora affermando in giro che io sia nata da un rapporto occasionale. Non è vero, è stato un amore vero, durato otto anni – ha spiegato nel filmato -. Per colpa di altri c’è stata una separazione. Vorrei porre una domanda a lui, anche se non mi risponde da anni e non mi ha mai voluto nella sua vita. A maggior ragione la moglie, che ha paura io mi voglia portare via chissà quali soldi. Lei però è arrivata quando io ero quasi già maggiorenne. Come ti senti tu, papà, a dire sempre cose brutte nei miei confronti e a offendere il sangue del tuo sangue?”