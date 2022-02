Nonna Margherita e l’ultima telefonata con la nipote: “Cosa è andato storto?”

“Ieri sera tardi avevi parlato con me al telefono con una voce molto stanca e mi avevi detto: ‘Nonnina non ti preoccupare per me io sto bene’, come fai di solito. Dici sempre sempre che ‘tutto va bene’ per non farci preoccupare e poi mi hai detto: ‘Pensa che tra un po’ sarà estate e torneremo nella nostra amata Sorrento a fare il bagno e a mangiare granita’. Perché come dici sempre tu ‘da lì si vede meglio la nostra bellissima Napoli’ e anche la tua amata Capri. E poi cosa è andato storto?“, ha scritto nonna Margherita. Tantissimi i messaggi di conforto e di sostegno indirizzati alla signora Margherita: tutti sperano che Mariagrazia possa riprendersi al più presto e tornare ad abbracciare la sua nonna.