La notizia è stata accolta tra ironia ed entusiasmo sui social network. Eppure una cosa è certa: il video pubblicato sul profilo TikTok di Rita De Crescenzo che mostra le calze personalizzate con la sua immagine ha scatenato molte reazioni.

Non solo Chiara Ferragni, anche Rita De Crescenzo lancia le sue calze della befana

Costo e contenuti non sono noti. E’ di ieri il filmato condiviso dalla TikToker che mostra una valanga di calze raffiguranti la faccia stilizzata di Rita. “Chiappariello”, si legge sulla stoffa. E poi: “By Svergognata”. La calza è disponibile in due versioni: una rossa e una blu. Non sappiamo quanti esemplari siano stati venduti e dove si possano acquistare, ma il video è diventato subito popolare, raggiungendo presto quasi 300mila utenti.

“Si possono comprare online?”, chiede una commentatrice. “Mi sto catapultando per comprarla”, scrive invece un altro utente con una punta di sarcasmo. I fan di Rita si sono subito mobilitati per procurarsi il gadget personalizzato con l’immagine della De Crescenzo, un regalo che in alcuni quartieri di Napoli – c’è da giurarci – entrerà in competizione con le agognate calze di Chiara Ferragni.