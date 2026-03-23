Referendum giustizia 2026, affluenza in Campania al 37,78%: seggi aperti anche oggi

Cresce l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Alle ore 23 di ieri, domenica 22 marzo, ha votato il 37,78% degli aventi diritto, con Napoli città che registra un dato leggermente superiore: 38,38%, pari a oltre 270mila votanti su circa 710mila elettori.

Affluenza Campania sotto la media nazionale

Nonostante l’aumento rispetto alle precedenti consultazioni, la partecipazione in Campania resta al di sotto del dato nazionale, che ha superato il 45%. Tuttavia, il confronto con le ultime tornate elettorali evidenzia un trend in crescita. Alle Regionali di novembre 2025, infatti, alla stessa ora aveva votato il 32,07% in Campania e circa il 30% a Napoli. Ancora più basso il dato registrato al referendum abrogativo di giugno 2025, quando nel capoluogo partenopeo si fermò al 24,94%.

I dati durante la giornata

Già nel pomeriggio si era registrato un incremento progressivo dell’affluenza. Alle ore 19, in Campania aveva votato il 29,92%, mentre a Napoli città il dato era del 31,02% (220.655 votanti su 711.257 aventi diritto). In mattinata, alle ore 12, l’affluenza regionale si attestava al 10,96%, circa quattro punti sotto la media nazionale del 14,90%.

Seggi aperti anche oggi

Le operazioni di voto proseguiranno anche oggi, lunedì 23 marzo, con seggi aperti dalle ore 7 alle 15. Per la validità del referendum costituzionale non è previsto quorum, quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Cosa prevede la riforma della magistratura

I cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia promossa dal governo, nota come legge Meloni-Nordio, che introduce importanti novità: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), sorteggio dei componenti e istituzione dell’Alta Corte disciplinare.

L’affluenza nell’area a nord di Napoli e area flegrea