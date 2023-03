Ancora un’aggressione ai danni del personale medico-sanitario si registra in provincia di Napoli. All’ospedale San Leonardo di Castellammare un paziente ha lanciato un monitor contro un medico in servizio al pronto soccorso.

Non accetta la diagnosi, paziente lancia monitor contro medico nel Napoletano

Il motivo? Pare non avesse accettato la diagnosi. Nella notte tra sabato e domenica un uomo è andato in ospedale lamentando dolore alle gambe. Una volta sottoposto ad accertamenti – riporta Il Mattino – il medico di turno gli ha riferito di avere “neuropatia diabetica”.

A quel punto il paziente, innervosito, ha staccato il monitor dalla scrivania e lo ha lanciato contro il sanitario. Il professionista non è riuscito a schiavare il colpo ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni.

Provvidenziale l’intervento delle guardie giurate che hanno evitato il peggio. Il paziente è stato quindi allontanato mentre la sala visite è stata rimessa in ordine.

Al Mattino Giuseppe Russo, direttore generale Asl Napoli 3 Sud, ha sottolineato l’esigenza di istituire un drappello di polizia per evitare che altri episodi di violenza contro il personale sanitario si verifichino ancora.

Sempre a Castellammare lo scorso 25 febbraio un paziente ubriaco prese a pugni un infermiere che lo stava assistendo. “Serve personale addestrato a queste situazioni almeno per scongiurare pericoli più gravi. I medici e gli infermieri fanno semplicemente il loro lavoro, che è curare i pazienti. A loro – ha dichiarato Russo – va la mia solidarietà e la mia riconoscenza per quello che fanno ogni giorno per dare la migliore risposta possibile al bisogno di salute”.