Villaricca, non accetta il lavoro della moglie: la trascina in strada e la picchia. Arrestato

Ha raggiunto la moglie fuori dal suo posto di lavoro, l’ha trascinata fuori e l’ha percossa. Un episodio di violenza consumatosi a Villaricca, nei pressi di un’attività di via Firenze, che ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, originario del Marocco.

Villaricca, non accetta il lavoro della moglie: la trascina fuori e la picchia. Arrestato

L’intervento dei carabinieri della stazione locale, coordinati dal comandante Pietro Amati, è stato immediato: i militari hanno bloccato l’aggressore e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La vittima, una giovane donna poco più che ventenne, è stata soccorsa dopo l’aggressione.

Dalle prime ricostruzioni emerge come alla base del gesto ci siano motivi legati alla gelosia e al rifiuto dell’uomo di accettare l’attività lavorativa della moglie. Il 30enne dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamenti e violenza, mentre proseguono gli approfondimenti delle forze dell’ordine sull’accaduto.