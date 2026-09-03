Frignano, assalto alla Farmacia Della Corte: auto usata come ariete, ladri in fuga

Paura nella notte a Frignano, dove la Farmacia Della Corte, lungo corso Vittorio Emanuele, è stata presa di mira da una banda di ladri con la tecnica della cosiddetta “spaccata”.

Un forte boato, seguito dal rumore dei vetri infranti, ha svegliato diversi residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i malviventi avrebbero utilizzato un’automobile come ariete, lanciandola in retromarcia contro l’ingresso a vetri dell’attività commerciale.

Frignano, la “spaccata” alla Farmacia Della Corte

Dopo aver sfondato l’ingresso e creato un varco, i componenti della banda si sarebbero introdotti rapidamente all’interno della Farmacia Della Corte, portando via quanto possibile in pochi minuti. Subito dopo il colpo, i malviventi sarebbero fuggiti a bordo dello stesso veicolo utilizzato per abbattere l’ingresso. Resta da quantificare l’ammontare complessivo del bottino e dei danni provocati alla farmacia.

Il boato sveglia i residenti, arrivano i carabinieri

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti di corso Vittorio Emanuele, svegliati dal violento impatto e dal rumore provocato dalla rottura delle vetrate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa, che hanno trovato l’ingresso della farmacia gravemente danneggiato, vetri sparsi e i locali messi a soqquadro. Sono quindi scattati gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e individuare i responsabili dell’assalto.

Caccia alla banda: al vaglio le telecamere

Un ruolo determinante nelle indagini potrebbe essere svolto dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sulle immagini registrate dagli impianti della farmacia e dalle telecamere delle altre attività commerciali e delle abitazioni presenti lungo corso Vittorio Emanuele. I filmati potrebbero aver immortalato alcuni momenti dell’assalto, l’automobile utilizzata dalla banda oppure la successiva fuga. Al vaglio potrebbero finire anche le immagini registrate lungo le possibili vie percorse dai malviventi dopo il colpo.