Sant’Antimo, discarica abusiva vicino ai binari: sequestrata area di oltre mille metri quadrati

Un’area agricola trasformata in un deposito incontrollato di rifiuti a ridosso dei binari ferroviari. È quanto scoperto a Sant’Antimo durante un’operazione congiunta della Polizia Locale e dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure – Terra dei Fuochi”.

Nel corso dei controlli è stata posta sotto sequestro un’area di oltre mille metri quadrati, sulla quale sono stati riscontrati anche presunti abusi edilizi. Si tratta di terreni che, secondo la loro destinazione, dovrebbero invece ospitare alberi da frutto.

Rifiuti vicino ai binari e rischio incendi

Particolare attenzione è stata riservata alla presenza dei rifiuti, accumulati in maniera incontrollata in una zona situata nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria.

Una situazione considerata particolarmente delicata anche per il potenziale rischio di innesco di incendi, con possibili conseguenze per l’area circostante e per le infrastrutture ferroviarie. L’intervento è stato condotto dalla Polizia Locale di Sant’Antimo, in stretta sinergia con i militari del Raggruppamento “Campania” dell’Operazione Strade Sicure – Terra dei Fuochi, a guida “Lancieri di Aosta”, comandati dal colonnello Francesco Leo.

Sant’Antimo, controlli ambientali anche con i droni dell’Esercito

Le attività sono state pianificate congiuntamente e parte del territorio è stata monitorata anche dall’alto grazie all’impiego di sistemi IMINT – Imagery Intelligence.

I droni in dotazione all’Esercito Italiano hanno sorvolato diverse aree del territorio con l’obiettivo di individuare e documentare eventuali criticità di carattere ambientale. La tecnologia consente infatti di osservare dall’alto anche zone difficilmente controllabili da terra e di acquisire elementi utili per indirizzare le successive verifiche.