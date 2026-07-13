Grave incidente stradale ad Afragola, dove una ragazza di 17 anni è rimasta seriamente ferita in seguito a uno scontro tra uno scooter e un’autovettura. La giovane, che viaggiava come passeggera sul mezzo a due ruote, è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Incidente ad Afragola, 17enne grave al Cardarelli dopo lo scontro tra scooter e auto

Lo schianto si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 12 luglio, in via Benedetto Croce, ad Afragola. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, lo scooter sul quale viaggiava la 17enne si sarebbe scontrato con un’automobile per cause ancora da accertare. La giovane è stata soccorsa e trasportata inizialmente al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli.

Ricoverata in Neurochirurgia

La 17enne ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, dove resta sotto osservazione in prognosi riservata. I conducenti dello scooter e dell’autovettura, invece, sono rimasti illesi.

Indagini dei carabinieri

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione Vomero sono intervenuti al Cardarelli dopo la segnalazione del ricovero della ragazza. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Casoria, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’esatta successione dei fatti e accertare eventuali responsabilità.