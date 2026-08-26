Una serata finita in tragedia sulla fascia costiera di Giugliano. Un violento incidente tra un’auto e uno scooter ha provocato la morte di una giovane e il grave ferimento dell’amica che viaggiava insieme a lei. Lo schianto – come anticipato da Cronaca Flegrea – è avvenuto nella tarda serata di ieri nella zona al confine tra Licola e Varcaturo, nei pressi di via Madonna del Pantano.

Giugliano, ennesimo incidente nella notte: morta una giovane, grave l’amica

Per cause ancora da accertare, un’automobile e lo scooter sul quale si trovavano le due ragazze sono entrati in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento. Le due giovani sono state sbalzate dal mezzo, finendo sull’asfalto a diversi metri di distanza. Alcuni residenti, richiamati dall’incidente, hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Entrambe le ragazze sono state soccorse e trasportate d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nonostante i tentativi dei medici, per una di loro non c’è stato nulla da fare: la giovane è deceduta dopo l’arrivo in ospedale. L’amica resta invece ricoverata in gravi condizioni. Nell’incidente è rimasto ferito anche l’automobilista, che avrebbe riportato conseguenze più lievi. I due veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. Saranno ora gli accertamenti della Polizia a chiarire l’esatta dinamica dello schianto e a stabilire eventuali responsabilità.

Il precedente

L’ennesima tragedia sulle strade di Giugliano arriva a poche ore di distanza da un altro incidente mortale che ha visto coinvolto un giovanissimo: un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto mentre viaggiava in scooter in via San Francesco a Patria, a pochi chilometri di distanza.