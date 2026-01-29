Paura a Nola, dove una violenta esplosione ha distrutto il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena situato in via Fonseca. Il boato, avvenuto intorno alle ore 3, ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito in diverse zone della città.

Nola, bancomat fatto esplodere in via Fonseca: boato nella notte

L’ordigno ha completamente devastato l’ATM, installato al piano strada di un edificio che ospita anche una sala bingo, provocando ingenti danni strutturali. La deflagrazione ha compromesso la stabilità del palazzo: detriti, laterizi e parti metalliche sono stati scagliati sull’asfalto.

Nessun ferito, indagini in corso

Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via denaro prima di fuggire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici e messo in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e individuare gli autori.

Bancomat nel mirino: colpo anche a Giugliano

L’episodio di Nola si inserisce in una scia di assalti ai bancomat. Solo questa mattina a Giugliano, una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della Banca di Credito Popolare in via Palumbo. Anche in quel caso i ladri avrebbero utilizzato esplosivo e, durante la fuga, sparso chiodi sull’asfalto per evitare inseguimenti. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato