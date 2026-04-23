Notte di paura a Marigliano, dove intorno alle 3 una banda di malviventi ha preso di mira un bancomat situato nel centro cittadino, in corso Umberto I, facendolo saltare in aria. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero utilizzato più ordigni: diversi residenti parlano infatti di almeno tre esplosioni distinte, talmente forti da far tremare le abitazioni circostanti. L’episodio ha generato grande allarme tra i cittadini, svegliati di soprassalto dal boato. Ingenti i danni riportati dalla filiale bancaria, mentre il valore del bottino è ancora in fase di accertamento.

Marigliano, tre esplosioni nella notte: sventrato bancomat in corso Umberto I

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilievi tra i detriti sparsi sulla carreggiata e avviato le indagini per individuare i responsabili. A seguito dell’accaduto, non si è fatta attendere la reazione dell’amministrazione comunale. Il consigliere Antonio Di Sauro ha espresso forte preoccupazione, sottolineando la gravità dell’assalto avvenuto nel cuore della città e il clima di insicurezza che episodi del genere alimentano.

“Non possiamo restare indifferenti davanti a fatti simili – ha dichiarato – soprattutto perché non si tratta più di eventi isolati: nella provincia di Napoli questi attacchi si stanno verificando con crescente frequenza”. Di Sauro ha inoltre evidenziato l’impegno quotidiano degli enti locali sul fronte della sicurezza, tra sistemi di videosorveglianza, richieste di controlli e collaborazione costante con le forze dell’ordine. Tuttavia, ha ribadito come tali sforzi non siano sufficienti senza un intervento più deciso da parte dello Stato. “Serve una risposta più forte e coordinata – ha aggiunto – con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, strumenti adeguati e una strategia chiara. La sicurezza riguarda la tranquillità delle nostre famiglie e dell’intera comunità: non possiamo più affrontare questa situazione da soli”.