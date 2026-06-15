Nel decimo anniversario della scomparsa, il Comune rende omaggio alla memoria di Bud Spencer. Domani, martedì 16 giugno alle ore 11.45, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino, sarà presentato il progetto “Un murale per Bud”.

Napoli, domani l’inaugurazione del murale per Bud Spencer al Centro Direzionale

All’incontro interverranno: l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato; l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza; il coordinatore delle Politiche culturali, Sergio Locoratolo; il delegato del Sindaco per la musica, il cinema e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi; il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, promotore dell’iniziativa; il direttore di Rai Documentari, Luigi De Plavignano; l’artista Corrado Teso.

Nel corso dell’incontro, ai familiari dell’attore sarà consegnata una medaglia del Comune quale segno di gratitudine della città. L’opera, firmata da Corrado Teso, sorgerà al Centro Direzionale ed è stata concepita per rendere omaggio alla figura dell’attore e alla sua eredità artistica e umana.