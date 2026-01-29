Giugliano, fanno eslodere il bancomat in via Palumbo: malviventi via con i contanti

Ancora criminalità in azione nella notte a Giugliano dove, intorno alle ore 3, una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della Banca di Credito Popolare in via Palumbo, nel pieno centro cittadino. Il boato ha svegliato numerosi residenti.

Giugliano, assalto al bancomat in via Palumbo: esplosione nella notte

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero piazzato materiale esplosivo per far saltare il dispositivo automatico, carico di banconote. I malviventi – presumibilmente tre – hanno così squarciato la cassaforte e hanno raccolto le banconote senza portare via il contenitore blindato. Il bottino ammonta a circa 10mila/15mila euro. Dopo il colpo, la banda ha fatto perdere le proprie tracce.

Chiodi sull’asfalto per evitare l’inseguimento

Durante la fuga, i malviventi hanno disseminato chiodi sulla strada lungo la via via Labriola, una tecnica utilizzata per impedire l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine e bloccare eventuali interventi immediati. Sul posto sono interventi gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca, che ha avviato le indagini e i rilievi tecnici. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, utili per identificare i responsabili.

Cresce l’allarme in centro

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nel centro di Giugliano, dove l’ondata di criminalità non si arresta, nonostante la recente convocazione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, tenutosi al Comune alla presenza del prefetto Michele Di Bari.