Travolta in pieno dal passaggio a livello a Nocera Inferiore. A perdere la vita una donna del posto, 83 anni, residente in via Vincenzo Russo. Per ragioni ancora da accertare, la vittima è stata centrata da un convoglio proveniente da Salerno.

Nocera, donna travolta e uccisa dal treno al passaggio a livello

Erano le otto del mattino quando si è consumata la tragedia. L’anziana camminava sui binari al sopraggiungere dei un treno in corsa che era in fase di frenata per fermarsi alla stazione. La donna viveva a pochi passi dal passaggio a livello ed è spirata sul colpo. Immediatamente dopo sono accorsi residenti e passanti, che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, però, non hanno potuto fare nient’altro che constatare il decesso.

Drammatica la scena a cui hanno assistito i testimoni, con il corpo dell’83enne dilaniato dal treno. Sull’episodio indaga la Polfer di Nocera Inferiore insieme ai carabinieri della compagnia locale. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, tra cui quella del gesto estremo o dell’incidente dovuto a un momento confusionale della vittima.