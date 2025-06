Controlli rafforzati, vigilanza attiva e prevenzione capillare. Napoli si prepara ad affrontare con la massima attenzione il rischio di tensioni legate al conflitto in Medio Oriente.

Napoli alza il livello di allerta: massima vigilanza su obiettivi sensibili e sedi consolari

È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Michele di Bari, che ha annunciato un’intensificazione delle misure di sicurezza su tutto il territorio, con un focus particolare su obiettivi sensibili, sedi consolari e luoghi simbolici dei Paesi coinvolti nella crisi internazionale.

“Gli obiettivi sensibili sono pianificati già da tempo, ma l’attuale scenario globale ci impone un’attenzione ulteriore – ha spiegato il prefetto – non solo verso strutture e sedi istituzionali, ma anche nei confronti delle personalità che soggiornano in città e degli arrivi via mare”.

Alla riunione hanno preso parte rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, dalla Capitaneria di Porto al Comando Operazioni “Strade Sicure”, oltre ai vertici della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Metropolitana, insieme ai rappresentanti del Comune. Un confronto ampio, volto a mettere a punto strategie coordinate di prevenzione e risposta.

“Abbiamo fatto il punto della situazione – ha concluso Di Bari – e definito azioni mirate che saranno attuate nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza della città e dei suoi cittadini in un momento delicato a livello internazionale.”