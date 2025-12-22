Natale e Capodanno a Napoli, arriva l’ordinanza del sindaco Manfredi: divieti e strade blindate

Via libera ai brindisi in strada a Napoli per la vigilia di Natale e la notte di San Silvestro, ma con regole precise. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, in vigore nei giorni 24 e 31 dicembre, dalle ore 10.00 alle 20.00, per garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela della viabilità durante le festività natalizie.

Il provvedimento è stato adottato di concerto con la Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele Di Bari, e con la Questura, diretta dal questore Maurizio Agricola. Le aree della movida cittadina, in particolare quelle dei baretti, saranno presidiate dalle forze dell’ordine. Già installate in alcune strade, come via Luca Giordano al Vomero, le barriere antiterrorismo, mentre Comune e Anm hanno predisposto un piano straordinario per il trasporto pubblico.

Cosa prevede l’ordinanza: divieti e regole

L’ordinanza sindacale consente la somministrazione di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o di carta, vietando la vendita e l’utilizzo di bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida o tetrapak. È inoltre previsto il divieto di vendita e possesso di spray urticanti, così come il divieto assoluto di fuochi d’artificio, petardi, botti e artifici pirotecnici.

Le zone interessate

I divieti riguardano alcune delle aree più frequentate della città:

Chiaia – zona Baretti

Centro Storico

Quartieri Spagnoli

Vomero, comprese piazze e strade principali come piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano e piazza Medaglie d’Oro

L’obiettivo del provvedimento è consentire i festeggiamenti in sicurezza, evitando rischi per cittadini, turisti e residenti durante i giorni di maggiore affluenza a Napoli.