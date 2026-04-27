Ordinanza su vendita e consumo di bevande per la visita di Papa Leone XIV a Napoli

In occasione della visita pastorale del santo Padre Leone XIV a Napoli – prevista per venerdì 8 maggio – è istituito, con ordinanza sindacale, il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura, è finalizzato a garantire il corretto svolgimento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica durante l’evento, che richiamerà in città un notevole afflusso di fedeli e visitatori.

I divieti saranno in vigore dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di venerdì 8 maggio 2026 nelle seguenti aree cittadine: