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Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudi

Scatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente per contenere la diffusione del virus sul territorio cittadino.

Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudi

 

Il provvedimento arriva a seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha evidenziato dati epidemiologici particolarmente preoccupanti: l’incidenza dei casi risulta infatti superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e addirittura di 41 volte rispetto all’ultimo triennio. L’andamento dei contagi mostra una crescita rapida e costante: si è passati dai 3 casi registrati nel mese di gennaio ai 19 di febbraio, fino a raggiungere i 43 casi nei primi diciannove giorni di marzo.

Stop ai frutti di mare crudi

 

Tra le principali misure adottate, l’ordinanza introduce il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, compresi i locali con consumo sul posto e le attività di produzione alimentare per consumo immediato. Non solo: l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di evitare il consumo di frutti di mare crudi anche in ambito domestico, invitando la popolazione a seguire con attenzione le linee guida dell’ASL per l’acquisto e il consumo sicuro degli alimenti.

Controlli rafforzati e sanzioni severe

 

Previsto un immediato rafforzamento dei controlli sul territorio da parte degli organi competenti. Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative comprese tra i 2.000 e i 20.000 euro. Nei casi di recidiva, scatterà la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni, fino alla possibile revoca del titolo autorizzativo. Le disposizioni resteranno attive fino a quando l’ASL Napoli 1 Centro non effettuerà una nuova valutazione del quadro epidemiologico. L’obiettivo è contenere rapidamente il contagio e tutelare la salute pubblica, in una fase che le autorità sanitarie definiscono di particolare criticità.

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