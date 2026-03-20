Scatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente per contenere la diffusione del virus sul territorio cittadino.

Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudi

Il provvedimento arriva a seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha evidenziato dati epidemiologici particolarmente preoccupanti: l’incidenza dei casi risulta infatti superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e addirittura di 41 volte rispetto all’ultimo triennio. L’andamento dei contagi mostra una crescita rapida e costante: si è passati dai 3 casi registrati nel mese di gennaio ai 19 di febbraio, fino a raggiungere i 43 casi nei primi diciannove giorni di marzo.

Stop ai frutti di mare crudi

Tra le principali misure adottate, l’ordinanza introduce il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, compresi i locali con consumo sul posto e le attività di produzione alimentare per consumo immediato. Non solo: l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di evitare il consumo di frutti di mare crudi anche in ambito domestico, invitando la popolazione a seguire con attenzione le linee guida dell’ASL per l’acquisto e il consumo sicuro degli alimenti.

Controlli rafforzati e sanzioni severe

Previsto un immediato rafforzamento dei controlli sul territorio da parte degli organi competenti. Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative comprese tra i 2.000 e i 20.000 euro. Nei casi di recidiva, scatterà la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni, fino alla possibile revoca del titolo autorizzativo. Le disposizioni resteranno attive fino a quando l’ASL Napoli 1 Centro non effettuerà una nuova valutazione del quadro epidemiologico. L’obiettivo è contenere rapidamente il contagio e tutelare la salute pubblica, in una fase che le autorità sanitarie definiscono di particolare criticità.