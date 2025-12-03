Sono circa 60 gli eventi, in programma dal 5 dicembre al 16 gennaio, inseriti nel cartellone di Natale presentato questa mattina ad Aversa alla presenza del direttore artistico Nicola De Chiara, del sindaco Franco Matacena e del consigliere comunale Raffaele Oliva, presso la sala della memoria, all’interno del municipio normanno.

Natale ad Aversa, svelato il cartellone: 60 appuntamenti in città fino a metà gennaio

Sarà un Natale all’insegna della musica, dell’arte, dello spettacolo e della danza, grazie al contributo delle numerose associazioni cittadine e delle parrocchie. Previsti anche una pista di pattinaggio, la Christmas Parade e una ruota panoramica.

Tra gli appuntamenti principali (qui, il cartellone completo) figurano il Concerto di Natale del 26 dicembre presso il teatro della chiesa di Santa Maria la Nova, il Concerto Candlelight del 27 dicembre e, il 30 dicembre, il concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare nell’abbazia di San Lorenzo. In programma anche due iniziative dedicate a Domenico Cimarosa, in vista del 225° anniversario della sua morte che ricorre l’11 gennaio. Tra l’8 e il 10 dicembre è inoltre prevista l’installazione e l’accensione delle luminarie, per le quali il Comune ha stanziato 50mila euro. La gara per l’affidamento, indetta nei giorni scorsi, resterà aperta fino a venerdì, 5 dicembre.

