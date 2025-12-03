Natale ad Aversa 2025-2026: tutti gli appuntamenti del cartellone

Presentato questa mattina in conferenza stampa il cartello degli eventi di Natale della città di Aversa, presso il Municipio, alla presenza del sindaco Franco Matacena, del direttore artistico Nicola De Chiara e del consigliere comunale Raffaele Oliva.

Il programma vede la partecipazione di numerose associazioni e parrocchie del territorio. L’accensione delle luminarie è prevista tra l’8 e il 10 dicembre: il Comune ha stanziato 50mila euro e la gara è aperta fino a venerdì.

PROGRAMMA COMPLETO

6–7–8 dicembre 2025 — ore 10:00-24:00

Artigiani in Piazza – a cura di ArteDonna, piazza Municipio

DICEMBRE 2025