Natale ad Aversa 2025-2026: tutti gli appuntamenti del cartellone

Presentato questa mattina in conferenza stampa il cartello degli eventi di Natale della città di Aversa, presso il Municipio, alla presenza del sindaco Franco Matacena, del direttore artistico Nicola De Chiara e del consigliere comunale Raffaele Oliva.
Il programma vede la partecipazione di numerose associazioni e parrocchie del territorio. L’accensione delle luminarie è prevista tra l’8 e il 10 dicembre: il Comune ha stanziato 50mila euro e la gara è aperta fino a venerdì.
PROGRAMMA COMPLETO
6–7–8 dicembre 2025 — ore 10:00-24:00
Artigiani in Piazza – a cura di ArteDonna, piazza Municipio
DICEMBRE 2025
- 5 Dicembre 2025
ore 20:00
Concerto del violinista Simon Zhu con l’Orchestra da Camera di Caserta
Pro Loco Aversa Normanna – Chiesa di San Francesco
- 6 dicembre 2025 – Sabato
ore 10:00
Papà portami al cinema – Rassegna AgroFestival – Cinema Vittoria
- 8 dicembre 2025 – Lunedì
ore 12:00 Una cassetta rossa per la vita – A cura di AversaDonna
Centro Documentario e Museale La Rota degli Espositi, via Roma
ore 17:00 Natale al Chiostro di San Francesco – Mercatini e visita guidata
ore 20:30 Commossi viaggiatori con Stefano Valanzuolo e Genny Basso
AgroFestival – Teatro Cimarosa
- 10 dicembre 2025 – Mercoledì (data ipotizzata per coerenza con il calendario)
ore 18:00 O. Iacchetti presenta il libro “25 minuti di felicità”
Pink House / PulciNellaMente – Viale Kennedy
- 11 dicembre 2025 – Giovedì
ore 19:00 Concerto di beneficenza “Napoli dal ‘900 in poi”
Teatro dell’I.C. Parente – via Di Giacomo
- 12 dicembre 2025 – Venerdì
ore 18:30 Natale al Chiostro di San Francesco – Spettacolo scuola Bayadere
ore 19:00 Presentazione del libro “La bambina che camminava danzando”
Vicolina della Valle – Salone Romano del Teatro Cimarosa
- 13 dicembre 2025 – Sabato
ore 10:00 Papà portami al cinema – Rassegna AgroFestival
Cinema Vittoria
ore 18:30 Natale al Chiostro – Mercatini e spettacolo Fagnoni
ore 20:00 La Castagnata con artisti aversani – A cura di CasaCimmino
- 14 dicembre 2025 – Domenica
ore 10:30 Natale con i ragazzi in piazza – Piazza Vittorio Emanuele
ore 10:30 Caritas Christmas Village – Rotaract / Caritas Sant’Agostino
ore 17:00 Natale al Chiostro – Mercatini e aperitivo con olive
ore 20:00 Quattro chitarristi in concerto – AgroFestival
Casa Cimarosa
- 15 dicembre 2025 – Lunedì
ore 20:00 Concerto degli allievi del Liceo Musicale “D. Cirillo”
Abbazia di San Lorenzo
- 16 dicembre 2025 – Martedì
ore 20:00 Gospel Italia Singers – Special guest Ruth Whyte
Presenta Pino Guerrera
Santuario Madonna di Casaluce – via Roma
- 17 dicembre 2025 – Mercoledì
CIMAROSA DAY – Casa Cimarosa
A cura dell’Accademia Mediterraneo Arte e Musica
ore 10:00 Mostra “Cimarosa e i grandi musicisti aversani”
ore 17:30 Sfilata in abiti d’epoca – Via Roma / Casa Cimarosa
ore 18:30 Convegno “Aversa e Cimarosa”
ore 19:30 Il Matrimonio Svelato – Viti, Solombrino, Rispo
ore 20:30 Da Cimarosa a Morricone – Duo Scilia Sax Ensemble
Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli
- 18 dicembre 2025 – Giovedì
ore 16:30 S-Nodo il Natale – Patatrac APS, via Sant’Andrea
ore 15:00 Mercatino di Natale – I.C. Parente, via Roma / via Munici
ore 18:00 Concerto di Natale – Orchestra e coro I.C. Parente
Via Di Giacomo
- 19 dicembre 2025 – Venerdì
ore 10:00 Inaugurazione mostra “La bellezza salverà il mondo” di Tobia Cesaro
Palazzo Rebursa – fino al 21 dicembre
ore 17:30 Natale al Chiostro – Giornata dedicata ai bambini
ore 19:00 Presepe Vivente – ISISS Conti
Palazzo Rebursa ore 19:00 Concerto di Natale dei cori parrocchiali
Chiesa di San Giuseppe Operaio ore 19:30
Cristo in Pietà: scoperta di un affresco inedito
Pro Loco Aversa – Chiesa di Santo Spirito, via Roma
- 20 dicembre 2025 – Sabato
ore 18:00 Street Band “Mo vene Natale”
ore 18:30 Natale al Chiostro – Mercatini
ore 19:00 Insieme per Volare – Unisound, ArteDonna, Pro Loco Aversa Normanna
Centro Danza Diana – Sala Convegni Chiesa S. Maria la Nova
- 21 dicembre 2025 – Domenica
ore 18:30 Rigiocattolo – Comunità di Sant’Egidio
Via Roma (Arco dell’Annunziata)
ore 18:30 Natale al Chiostro – Natale in Musica
Wake Up Uagliù / Damianti Service
- 22 dicembre 2025 – Lunedì
ore 17:30 Concerto Incanto di Natale – Corale In…Canto Normanno
Chiesa monumentale di San Francesco
- 23 dicembre 2025 – Martedì
ore 20:00 Ciro Sciallo in concerto – AgroFestival Teatro Cimarosa
26 dicembre 2025 – Venerdì
ore 19:30 Concerto di Natale – Schola Cantorum S. Maria la Nova
Teatro della chiesa S. Maria la Nova
- 27–29 dicembre 2025 – Sabato-Domenica-Lunedì
ore 19:00-22:00 VII Edizione del Presepe Vivente – Chiesa S. Maria la Nova
27 dicembre 2025 – Sabato
- ore 20:00 Concerto Candlelight – Vox Inside – Chiesa dello Spirito Santo – piazza Cirillo
28 dicembre 2025 – Domenica ore 17:00 Maria Sofia di Baviera – A cura di Mirarte Casa Cimarosa
- 29 dicembre 2025 – Lunedì
ore 20:00 Una notte a Napoli – Monica Sarnelli. Presenta Pino Guerrera Chiesa di San Giuseppe Operaio
- 30 dicembre 2025 – Martedì
ore 19:30 Concerto Natale in… Compagnia – Nuova Compagnia di Canto Popolare
GENNAIO 2026
- 3 gennaio 2026 – Sabato
ore 18:00 Presentazione libro “Aversa corrotta” di Nicola De Chiara – Casa Cimarosa
- 4 gennaio 2026 – Domenica
ore 11:00 Inaugurazione monumento a Filippo Saporito – Piazzetta Don Diana – A cura del Centro Santulli
ore 19:30 Il Varietà 2 – Spettacolo di sketch e macchiette – Teatro parrocchiale S. Maria la Nova
- 5 gennaio 2026 – Lunedì
ore 10:30 Befanata Solidale – Associazione Culturale Normanna – Piazza Fuori Sant’Anna (orario non indicato)
ore 18 Arriva la Befana – Camera di Commercio di Caserta – Direzione artistica: Partenopea Spettacoli
ore 19:00 Epifunny con Katia Ricciarelli, Maestro Zanetti, Erminio Sinni- Young Caritas & Ammuina – Dodici, via Cupa Scoppa
- 6 gennaio 2026 – Martedì
ore 12:00 L’Epifania – Festa dei bambini – Chiesa S. Maria la Nova
ore 16:00 Calza Solidale – Young Caritas & Ammuina – Caritas Sant’Agostino
ore 16:00–21:00 Trenino della Befana – Comitato Famiglia Esposito – Via Belvedere 151 – via Roma
ore 18:00 Natale al Chiostro – Quanno nascette Ninno – Premiazione Concorso Presepi – Associazione Passione di Napoli
ore 20:00 Arcobaleno – spettacolo musicale di M’Barka Ben Taleb – Chiesa dello Spirito Santo – piazza Cirillo
- 9 gennaio 2026 – Venerdì
ore 20:00 Spettacolo teatrale “Dialoghi interiori sul mondo della donna” – Cinzia Mirabella – Chiesa dello Spirito Santo
- 11 gennaio 2026 – Domenica
ore 20:00 Omaggio a Cimarosa – nel 225° anniversario della morte – Chiesa dello Spirito Santo
- 14 gennaio 2026 – Mercoledì
ore 18:00 Presentazione libro “Niente è perduto. Maria Sofia Wittelsbach”- Nadia Verdile – Centro Culturale Hannah Arendt – Chiesa dello Spirito Santo
- 16 gennaio 2026 – Venerdì ore 20:00
Una Medea Pop – Spettacolo di e con Fabio Brescia
AversaDonna – Chiesa dello Spirito Santo