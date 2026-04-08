Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan scelto per i festeggiamenti a Giugliano

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di Giugliano. Un appuntamento importante che segna l’avvio delle celebrazioni tra fede, tradizione e iniziative per la comunità.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Diego d’Alterio, l’assessore alla cultura Marco Sepe, Agostino Severino (priore della congrega), don Luigi Pugliese (rettore del Santuario dell’Annunziata), Ortensio Falco (direttore tecnico e responsabile della sicurezza) e Vincenzo Basile, segretario.

Lo slogan: “È qui, è pace”

Lo slogan scelto per quest’anno è “È qui, è pace”, un messaggio simbolico che richiama il valore spirituale e identitario della festa per l’intera città. Tra i punti centrali emersi, il progetto di restauro della cappella della Madonna della Pace. “Uno degli obiettivi è restaurare la cappella, dove ci sono diverse lesioni – ha dichiarato don Luigi Pugliese –. È un impegno che portiamo avanti da 2-3 anni e che il nuovo priore ha ulteriormente rafforzato”.

Il programma: concerto di Andrea Sannino e iniziative

Ricco il calendario degli eventi, tra appuntamenti culturali e sportivi. Atteso il concerto di Andrea Sannino, previsto il 29 maggio alle ore 21 nell’area mercato, con apertura affidata a Fatima Trotta. Tra le novità anche “Una voce per la pace – Giugliano Festival”, in programma giovedì 28 maggio alle ore 21, condotto da Francesco Mennillo, con madrina d’eccezione Giusy Attanasio.

Una festa tra fede e comunità

I festeggiamenti della Madonna della Pace rappresentano uno dei momenti più sentiti per Giugliano, capace di unire tradizione religiosa e partecipazione popolare. Nei prossimi giorni saranno diffusi ulteriori dettagli sul programma completo.